Napoli – Controlli della Polizia, denunciate tre persone

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza del Carmine una persona che stava svolgendo l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi.

I poliziotti hanno bloccato e denunciato l’uomo, G.M., 54enne napoletano con precedenti di polizia, e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre, gli agenti hanno riconosciuto in via P. Trinchera M.D., 50enne napoletano sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare, e lo hanno denunciato per evasione.

Infine, i poliziotti hanno controllato in piazza Garibaldi, all’esterno di un bar, G.D., 35enne napoletano sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e lo hanno denunciato per violazione dei relativi obblighi.