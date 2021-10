Napoli – Controlli della polizia al Vomero: ecco il bilancio

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero in particolare nelle zone della “movida” in via Scarlatti, via Luca Giordano, via Aniello Falcone, via Paisiello, via Rossini e piazza Vanvitelli.