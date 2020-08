Napoli – Controlli della Polizia al Vomero, ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra piazza Vanvitelli, piazza Immacolata, via Scarlatti, via Merliani e via Luca Giordano.

L’attività ha consentito di identificare 126 persone di cui 33 con precedenti di polizia e sono stati controllati 46 autoveicoli e 8 motoveicoli.

Sono stati, inoltre, controllati gli avventori di 7 bar, tre in via Scarlatti, due in piazza Medaglie d’oro, uno in via Gemito ed uno in viale Michelangelo; ancora, in via Cilea sono state identificate 12 persone in un’agenzia di scommesse.

Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari.