Napoli – Controlli della polizia al quartiere Vasto: ecco i risultati

Giovedì gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, della Polizia Municipale- Unità Operativa San Lorenzo e personale della società ANM, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Nazionale, piazza Nazionale e piazza Luigi Poderico.

Nel corso dell’attività sono state identificate 91 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, controllati 53 autoveicoli, di cui 3 rimossi poiché in sosta su attraversamento pedonale, e contestate 296 violazioni del Codice della Strada per sosta in doppia fila, sosta di veicoli senza titolo di pagamento, mancata copertura assicurativa, sosta su attraversamento pedonale e per guida senza patente poiché mai conseguita; inoltre, gli operatori hanno controllato 6 esercizi commerciali in via Nazionale sanzionandone 5 per occupazione abusiva di suolo pubblico e uno per installazione di insegna non autorizzata.