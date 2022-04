Napoli – Controlli della polizia a Secondigliano: ecco i risultati

Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, dell’ A.S.I.A e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 21 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, controllati 7 veicoli e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e mancata copertura assicurativa.

Gli operatori hanno rimosso in vico Censi e via Tagliamonte 20 paletti in metallo e 8 fioriere installate abusivamente ed hanno denunciato una 54enne napoletana per abuso edilizio, invasione di terreni o edifici, danneggiamento e imbrattamento di cose altrui poiché, in via Tagliamonte, aveva occupato senza titolo un locale posto al piano terra adibendolo ad abitazione privata e delimitandolo da grate e un cancello.