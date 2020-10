Napoli – Controlli della Polizia a Secondigliano, ecco i risultati

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto dei Nibbio e dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Giuseppe Di Vittorio e in corso Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 38 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, e controllate 16 autovetture di cui una sottoposta a fermo amministrativo e 8 motoveicoli; inoltre, sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida con patente scaduta.