Napoli – Controlli della Polizia a Scampia: rinvenuti e sequestrati 15 kg di droga e 48 cartucce.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Scampia, nel transitare in via Aldo Fabrizi, hanno effettuato un controllo presso uno stabile dove, ben occultati all’interno del sottoscala, hanno rinvenuto 149 panetti di hashish del peso complessivo di circa 15 kg e 48 cartucce cal. 45 GFL.