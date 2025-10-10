Napoli – Controlli della Polizia a Scampia: il bilancio

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato Scampia, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di personale della Polizia Locale hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nei quartieri di Scampia, Miano e Piscinola.

Nel corso delle attività, gli operatori hanno identificato 135 persone, controllato 77 veicoli, contestato 30 violazioni del Codice della Strada, per un ammontare complessivo di 21.556 euro, e ritirato 5 patenti di guida.

Ancora, i poliziotti, in via Galimberti, hanno rinvenuto 11 grammi circa di cocaina, che è stata sequestrata a carico di ignoti.

Infine, nel corso dei controlli, gli operatori hanno denunciato un 42enne napoletano per guida in stato di ebbrezza alcolica.