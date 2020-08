Napoli – Controlli della Polizia a Piazza Garibaldi, ecco il bilancio

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi della Stazione Centrale e a piazza Garibaldi.

Nel corso dell’attività i poliziotti sono intervenuti presso un hotel di piazza Garibaldi dove hanno rintracciato due minori, di 13 e 16 anni del Bangladesh, che il giorno prima si erano allontanati dalle proprie abitazioni; i due giovani sono stati riaffidati ai familiari.

In corso Arnaldo Lucci gli agenti hanno bloccato due uomini di 39 e 52 anni, napoletani con precedenti di polizia, e li hanno denunciati poiché sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo; inoltre, il 52enne era sottoposto alla misura della libertà vigilata disposta il 4 marzo 2017 dal Tribunale di Sorveglianza di Pescara.

Infine i poliziotti, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno fermato un 38enne russo con precedenti di polizia che è stato denunciato per inosservanza del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Napoli.