Napoli – Controlli della Polizia a Mergellina: il bilancio

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 320 persone, di cui 64 con precedenti di polizia, controllato 56 veicoli e contestato 12 violazioni del Codice della Strada.