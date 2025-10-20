Napoli – Controlli della Polizia a Mergellina: i risultati

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 223 persone, di cui 57 con precedenti di polizia, controllato 57 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, contestato 5 violazioni del Codice della Strada e ritirato 2 patenti di guida.

Inoltre, nel corso dell’attività, sono state denunciate 3 persone per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.