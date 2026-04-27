Napoli – Controlli della PolIzia a Mergellina e Porta Nolana: il bilancio

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 280 persone, di cui 57 con precedenti di polizia, controllato 70 veicoli, contestato una violazione del Codice della Strada e denunciato una persona.

Controlli a Porta Nolana e zone limitrofe.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana al fine di contrastare la presenza dei cc.dd. “mercati illegali”.

In particolare, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato e nello specifico gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Scampia, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e al personale dell’ASIA, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare corso Garibaldi, le vie Diomede Marvasi, Caracciolo di Bella e piazza Garibaldi, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di “mercati abusivi” prelevando circa 16 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti, consentendo il ripristino dell’area; inoltre, nel corso delle attività, gli operanti hanno identificato 12 persone e controllato 2 veicoli.