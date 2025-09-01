Napoli – Controlli della Polizia a Mergellina, Chiaia e San Ferdinando: il bilancio

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 63 persone, di cui 12 con precedenti di polizia e controllato 42 veicoli.

Ancora, nella settimana appena trascorsa, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nello specifico, i poliziotti hanno identificato 185 persone, di cui 50 con precedenti di polizia e 2 denunciate, controllato 80 veicoli, di cui 11 sottoposti a sequestro amministrativo e contestato 74 violazioni del Codice della Strada.