Napoli – Controlli della Polizia a Chiaia: sanzionati in 4 senza mascherina e il titolare di un bar

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in largo Amendola e nella zona della “movida” dove hanno identificato 68 persone sanzionandone 4 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive di mascherina.

Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un bar in corso Vittorio Emanuele poiché stava servendo bevande alcoliche all’interno dell’esercizio e oltre l’orario consentito.