Napoli – Controlli della polizia a Chiaia e Mergellina, ecco i risultati

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nelle piazze Vittoria e Sannazzaro dove hanno identificato 40 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, controllato 23 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo, 7 a fermo amministrativo mentre 2 sono stati sequestrati ai fini della confisca; sono state, altresì, contestate violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, guida senza casco protettivo, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, inosservanza della modalità di guida dei motocicli e per guida di veicolo estero non registrato al REVE.