Napoli – Controlli anti assembramento: sanzionati un locale con clienti e 5 giovani

Mercoledì sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Pontano per la segnalazione di una festa in un’enoteca.

I poliziotti, una volta sul posto, sono entrati nel locale in cui hanno sorpreso tre persone che stavano facendo una degustazione di vini e le hanno sanzionate, unitamente al titolare, per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Ieri pomeriggio, inoltre, i poliziotti sono intervenuti in via Gradini di Santa Caterina da Siena per la segnalazione di assembramenti in strada.

Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato 5 giovani tra i 18 e i 20 anni che, privi della mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.