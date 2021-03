Napoli – Controlli anti assembramento: interrotta una festa e sanzionate 8 persone

Ieri gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi all’applicazione delle normative anti Covid-19 nelle zone di piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, piazza San Giovanni Maggiore, largo Giusso, largo Banchi Nuovi, via De Marinis, via San Sebastiano, via Santa Chiara, piazza del Gesù, calata Trinità Maggiore, via Monteleone, via Cisterna dell’Olio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 106 persone, di cui 17 sanzionate poiché circolavano oltre l’orario consentito, perché trovate fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per mancato utilizzo della mascherina.

Inoltre, su disposizione della Centrale Operativa, i poliziotti sono intervenuti in via De Pretis per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle stanze di un bed and breakfast.

Giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno della struttura e, una volta entrati, hanno sorpreso in una stanza 8 napoletani tra i 13 e i 18 anni che stavano festeggiando e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Infine, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nell’ambito di analoghi servizi nella zona dei “baretti” e di via Partenope, hanno identificato 151 persone sanzionandone 3 per inottemperanza alle misure anti Covid-19, hanno controllato 21 veicoli e contestato 3 violazioni del Codice della Strada.