Napoli – Controlli anti assembramento, ecco il bilancio

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi all’applicazione delle normative anti Covid-19 nel centro storico e nelle zone della movida; nel corso dell’attività sono state identificate 124 persone di cui 10 sanzionate poiché trovate fuori dal proprio domicilio, fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e per il mancato utilizzo della mascherina.

Inoltre, venerdì sera i poliziotti hanno notato in via del Grande Archivio un uomo che ha occultato qualcosa su uno scatolone e lo hanno controllato rinvenendo in un pacchetto di sigarette 4 grammi circa di marijuana; R.E., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Infine, ieri pomeriggio gli agenti hanno denunciato in via Oberdan A.T., 42enne napoletano, e R.B., 62enne napoletano destinatario della misura dell’avviso orale, entrambi con precedenti di polizia e già sottoposti a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; inoltre, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.