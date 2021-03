Napoli – Controlli anti assembramenti, chiuso un bar

Ieri gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle violazioni delle vigenti normative anti Covid-19 nelle zone della “movida” in piazza San Giovanni Maggiore, largo Girolamo Giusso, largo Banchi Nuovi, via Mezzocannone, via Enrico De Marinis e nelle strade adiacenti.

Nel corso dell’attività sono state identificate 99 persone, di cui 5 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorprese a consumare in strada bevande alcoliche e perché circolavano oltre l’orario consentito senza giustificato motivo.

Inoltre, il titolare di un bar di via Mezzocannone è stato sanzionato perché sorpreso a somministrare bevande oltre l’orario consentito e, per il locale, è stata altresì disposta la chiusura per 4 giorni.