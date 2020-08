Napoli – Controlli alla stazione centrale, ecco il bilancio

849 persone sospette identificate, di cui 150 sono risultate con precedenti di polizia; un denunciato per ricettazione e vendita di merce contraffatta; 375 bagagli a seguito viaggiatori ispezionati, 2 depositi bagagli controllati; un ordine di allontanamento ai sensi della legge 48/2017; 1 sequestro amministrativo per vendita abusiva di merce in ambito ferroviario e 16 veicoli controllati.

Questi i risultati dell’Operazione “Alto Impatto”, che si è svolta nella giornata di giovedì 13 agosto u.s. nella stazione F.S. di Napoli Centrale e nelle aree limitrofe.

L’operazione, che ha visto impegnati oltre 100 uomini e donne della Polizia Ferroviaria del Compartimento Polfer di Napoli, è stata disposta contemporaneamente in tutte le principali stazioni ferroviarie italiane dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nell’ambito di un piano nazionale di controlli straordinari, allo scopo di contrastare le attività e prevenire possibili azioni terroristiche o eversive, soprattutto in questo particolare momento storico a rischio attentati, nonché in concomitanza con le festività di Ferragosto, quando si registra un maggior flusso di viaggiatori.

Gli operatori Polfer, che si sono avvalsi di metaldetector, di moderni palmari e strumenti tecnologici di ultima generazione, sono stati coadiuvati, nelle attività di controllo, anche da personale F.S. del locale Presidio di Protezione Aziendale che, attraverso l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, hanno potuto monitorare con estrema efficienza e sicurezza, i flussi di viaggiatori.

E’ un cittadino extracomunitario, originario del Senegal e residente a Grosseto, la persona denunciata per ricettazione e commercio di merci contraffatte, la quale è stata sorpresa nella stazione FS di Napoli Centrale mentre trasportava un grosso quantitativo di borse e accessori con marchi contraffatti, probabilmente reperiti sulla piazza di Napoli. Fermato dalla Polizia, la merce contraffatta è stata sequestrata e lo straniero è stato deferito all’A.G.