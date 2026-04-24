Napoli – Controlli alla stazione centrale: 3 arresti. Fermata anche una donna per ricettazione e truffa

Napoli: dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione. Arrestata dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 35enne napoletana in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno eseguito nei confronti della predetta il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 6 dicembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, la prevenuta dovrà espiare la pena 5 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di ricettazione e truffa.

Napoli Centrale: tre soggetti tratti in arresto dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari di controllo presso la stazione di “Napoli Centrale” e nella piazza antistante.

In particolare, nella giornata di martedì, nell’ambito del servizio “Stazioni sicure”, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti, di cui un 29enne originario dello Sri Lanka per violenza sessuale, un 31enne originario del Marocco, con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio, e un 19enne originario della Tunisia, con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polfer per la Campania, a seguito di una nota pervenuta al Centro Operativo, sono intervenuti presso il binario 2 della stazione metropolitana di Napoli piazza Garibaldi, nei pressi dei tornelli di accesso, per la segnalazione di una persona vittima di violenza.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori sono stati avvicinati da una donna la quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, era stata avvicinata dal 29enne che l’aveva molestata; pertanto, gli agenti hanno bloccato il prevenuto, traendolo in arresto.

Nel medesimo pomeriggio, i poliziotti, nel transitare presso il binario 1 della stazione metropolitana, hanno notato un uomo che stava attraversando ripetutamente i binari, ostacolando il transito dei convogli e bloccandone di fatto la circolazione. Gli agenti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà.

Ancora, i medesimi operatori, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato il 19enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad alcuni soggetti; pertanto, l’indagato è stato bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di marijuana, di 2 involucri di hashish e di 375 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.