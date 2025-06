Napoli – Controlli al Vomero e all’Arenella: i risultati

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Arenella.

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 75 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 31 veicoli, di cui 7 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, e contestato 15 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata revisione periodica e mancato uso del casco protettivo.

Ancora, gli operatori, hanno controllato 4 attività commerciali i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per omissione del cartello del divieto di fumo, per violazioni in materia di impatto acustico e per mancanza della prescritta autorizzazione della pubblicità sulla pubblica via.

Nella giornata di giovedì, invece, i poliziotti del medesimo Commissariato, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in viale dei Pini per la segnalazione di un uomo che aveva minacciato con una pistola un gruppo di minorenni poiché ritenuti da lui responsabili di una violenta aggressione nei confronti del figlio.

Gli agenti, a seguito di un’attività di indagine lampo, sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore riuscendo, in poco tempo, ad intercettarlo presso la propria abitazione, dove hanno rinvenuto una pistola replica priva di tappo rosso. Per tal motivo, l’uomo, identificato per un 41enne napoletano, è stato denunciato per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Napoli, 14 giugno 2025

——

Controlli “movida” nel quartiere Vomero.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vomero e San Paolo, i militari della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale e dell’ASL NA1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 30 persone, di cui 2 con precedenti di polizia e due sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, controllato 17 veicoli e contestato 45 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 16 esercizi commerciali e ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura ed elevate 3 sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 5.000 euro; ad una delle attività in questione è stata applicata la sospensione del deposito, della sala somministrazione e del bar.