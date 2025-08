Napoli – Controlli ai Quartieri Spagnoli, il bilancio

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, unitamente a personale della Polizia Locale, dell’ASL di Napoli, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha effettuato un’attività di controllo di esercizi commerciali nella zona dei Quartieri Spagnoli ed in particolare presso il Vico Lungo Gelso e vie adiacenti.

Nel corso dell’attività, sono stati controllati 5 esercizi commerciali e sono state contestate diverse non conformità significative e imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura.

Nello specifico, sono state riscontrate violazioni per mancata autorizzazione in materia di impatto acustico e di illuminazione esterna, occupazione abusiva di suolo pubblico, collocazione abusiva di insegna pubblicitaria e installazione abusiva di tenda parasole.

Inoltre, ad alcuni dei titolari sono state imposte prescrizioni in materia igienica sanitaria e in un’attività commerciale è stato sorpreso un lavoratore non in regola con sospensione temporanea della licenza e avvio della relativa segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.