Napoli – Controlli a Secondigliano e San Pietro a Patierno, ecco il bilancio

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno.

Nel corso dell’attività sono state identificate 65 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllati 40 veicoli di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo; inoltre, sono state contestate 5 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro e per guida senza patente poiché mai conseguita.

Infine, in piazza Giuseppe Di Vittorio gli agenti hanno fermato un’auto con a bordo due napoletani di 52 e 44 anni con precedenti di polizia, ed hanno denunciato il primo per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché aveva indosso un coltello della lunghezza di 11 cm, mentre il secondo è stato sanzionato poiché trovato in possesso di un pezzo di circa 0,4 grammi di hashish.