Napoli – Controlli a San Giovanni: rimossi 26 veicoli e 4 motoveicoli

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Amalfi, Sorrento, Maiori, Ravello, Domenico Atripaldi, Ferrante Imparato, in strada Comunale Ottaviano ed in piazza Ischia.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 26 veicoli, di cui 22 autovetture e 4 motoveicoli, poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa.