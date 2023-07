Napoli- Controlli a San Giovanni ed alle Case Nuove

Alto impatto a San Giovanni.

Ieri gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Giovanni-Barra.

Nel corso dell’attività sono state identificate 147 persone, di cui 53 con precedenti di polizia, controllati 30 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per mancata revisione.

Infine, gli operatori hanno controllato 4 attività commerciali e 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Controlli nella zona delle Case Nuove.

Ieri mattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della Case Nuove ed in particolare nelle vie Gian Battista Manso, Padre Ludovico da Casoria, Antonio Toscano, Giovanni Tappia, Santa Maria delle Grazie a Loreto, Giulio Cesare Capaccio e in corso Arnaldo Lucci.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 19 motoveicoli e 12 autovetture poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa nonché 13 paletti in ferro e 2 transenne abusivamente installati.