Napoli – Controlli a Porta Nolana, il bilancio

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Porta Nolana e zone limitrofe.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e dell’ASL NA1, hanno effettuato controlli in piazza Mancini, Porta Nolana e zone limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 75 persone, di cui una denunciata poichè trovata in possesso di 19 capi d’abbigliamento contraffatti; inoltre, sono stati controllati 6 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada.

Infine, gli operatori hanno controllato 4 esercizi commerciali, ai cui titolari sono state imposte prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.000 euro; è stata, altresì, disposta una chiusura temporanea a causa delle