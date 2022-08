Napoli – Controlli a Porta Capuana, ecco i risultati

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Porta Capuana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 73 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 57 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 2 a fermo amministrativo, e contestate 21 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, per non aver ottemperato all’alt e circolazione su marciapiedi.

Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza.