Napoli – Controlli a Mergellina, un arresto ai Colli Aminei per maltrattamenti in famiglia

Controlli a Mergellina.

Negli ultimi tre giorni gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno identificato 415 persone, di cui 122 con precedenti di polizia, controllato 144 veicoli e contestato 25 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, guida con patente diversa da quella prevista, guida con patente scaduta, mancanza della copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione; inoltre, è stata ritirata una patente di guida.

Infine, gli operatori hanno denunciato due persone, di cui una per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Napoli cui è sottoposta e l’altra per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovata in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm.

Colli Aminei: maltratta i familiari. Arrestato un uomo.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti all’esterno dell’abitazione, hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione il quale stava inveendo contro i familiari che si erano rinchiusi in una stanza; gli operatori, una volta entrati nell’appartamento, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che il fratello l’aveva colpita con un pugno e aveva aggredito verbalmente i genitori per futili motivi come già avvenuto in precedenti occasioni.

L’uomo, un 51enne napoletano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.