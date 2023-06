Napoli – Controlli a Mergellina ed un arresto a Corso Garibaldi

Controlli a Mergellina.

Negli ultimi tre giorni gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato controlli nella zona degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta dove hanno identificato 334 persone, di cui 101 con precedenti di polizia, controllato 100 veicoli e contestato 14 violazioni del Codice della Strada per mancato uso del casco protettivo, mancata revisione periodica, mancata esibizione dei documenti di circolazione e mancanza della copertura assicurativa; inoltre, sono state ritirate tre carte di circolazione.

Infine, nella notte tra venerdì e sabato, i poliziotti hanno controllato in via Caracciolo un uomo trovandolo in possesso di un coltello a farfalla con le lame della lunghezza di 8,5 cm; pertanto è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Corso Garibaldi: arrestato uno spacciatore.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un uomo a piedi che stava per cedere un involucro ad una persona a bordo di un’auto; lo stesso, alla vista degli operatori, ha tentato di occultare l’involucro ma è stato bloccato.

Inoltre, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di altri 28 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 4,6 grammi e di 555 euro accertando, altresì, che due banconote risultavano false.

A.B., 52enne di Fermo con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente nonché denunciato per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.