Napoli- Controlli a Chiaia ed in periferia, arresti al Mercato e Piazza Nazionale

Mercato: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto 33enne napoletano.



Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Vetreria Vecchia un soggetto che stava uscendo da un locale e che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una busta contenente numerosi involucri di hashish.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso il locale da cui hanno visto uscire il prevenuto dove hanno trovato un’altra busta contenente 3 panetti della stessa sostanza del peso complessivo di circa 450 grammi, due buste contenenti marijuana del peso di circa 115 grammi e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, un 33enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Piazza Nazionale: minaccia i clienti di un supermercato e aggredisce i poliziotti. La Polizia di Stato trae in arresto un 28enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Matteo Andrea Acquaviva per la segnalazione di un soggetto che stava minacciando delle persone nel parcheggio di un supermercato.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno trovato il prevenuto in evidente stato di alterazione psico-fisica con un cacciavite tra le mani; quest’ultimo ha iniziato ad inveire contro gli operatori, fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Per tali motivi, il 28enne nigeriano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale; nonché denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

Controlli a Chiaia.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con la collaborazione del reparto Prevenzione Crimine Campania e l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Chiaia.

Nel corso del servizio sono state identificate 312 persone, di cui 102 con precedenti di polizia, controllati 154 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo; infine, sono state contestate 7 violazioni del Codice della Strada.

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 82 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 45 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestate 3 violazioni del Codice della Strada.