Napoli – Contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: il bilancio dei controlli

La Polizia di Stato di Napoli sta eseguendo intensi servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile e di personale Medico e personale sanitario della Polizia di Stato.

In attuazione di questo progetto proiettato alla prevenzione, nei giorni scorsi, nel Comune di Pozzuoli, presso la Barriera Astroni dell’Autostrada A56 ed in questo capoluogo località via Foria, gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Napoli hanno controllato 84 veicoli, 138 persone, di cui 3 sono state denunciate in quanto risultate positive a sostanze stupefacenti, 2 sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, sono state ritirate 5 patenti.

Infine, nel corso delle attività, sono state contestate 26 violazioni del Codice della Strada e decurtati un totale di 70 punti dalle patenti di guida.

Lo scopo è quello di sollecitare l’adozione di condotte di guida responsabile, attraverso il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, in vista dell’obiettivo finale che è rappresentato dalla tutela della vita umana, troppo spesso compromessa da comportamenti irresponsabili.