Napoli – Contrasto a commercio abusivo e contraffazione: sequestrati oltre 15.000 articoli e segnalati 10 soggetti

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno intensificato i controlli volti al contrasto del commercio abusivo, della contraffazione e di altre forme di illegalità, nelle aree maggiormente affollate dai turisti, quali il Lungomare Caracciolo e la centralissima Via Toledo, prese d’assalto da diversi venditori ambulanti irregolari, specialmente nelle ore serali.

In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato oltre 11.000 tra articoli di bigiotteria e prodotti con marchi contraffatti e/o insicuri, tra cui migliaia di giocattoli, nonché 4.000 articoli recanti marchi ed effigi non autorizzati della “SSC Napoli”.

All’esito degli interventi, sono stati denunciati 8 soggetti per i reati di contraffazione e ricettazione e segnalati 2 responsabili per lo svolgimento di attività commerciale di vendita senza un valido titolo autorizzativo.