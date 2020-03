Napoli- Contrabbando T.L.E. rinvenute e sequestrate 1600 stecche di tabacchi

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Conte della Cerra poiché un residente aveva segnalato al 113 dei rumori provenienti da un box del condominio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato che la serranda di uno dei garage era stata forzata con un piede di porco e, una volta entrati, hanno rinvenuto sette casse contenenti 1600 stecche di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di circa 320 kg. I TLE ed il box sono stati sottoposti a sequestro.