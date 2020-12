Napoli – Contrabbando di sigarette, fermato 45enne

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Piero Gobetti una persona a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto 110 pacchetti di tabacchi lavorati esteri mentre, nella sua abitazione, ne hanno sequestrati altri 12 per un peso complessivo di circa 2,5 Kg.

V.L.P., 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.