Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Conte: “Sporting avversario di qualità, noi abbiamo qualche emergenza ma daremo il massimo per essere all’altezza”

“Lo Sporting è una squadra di prima fascia in Portogallo. Hanno un’ottima rosa, hanno vinto il campionato e conosco benissimo il nostro valore. E’ un avversario forte che ha qualità, ma siamo forti anche noi e vogliamo misurarci per essere all’altezza del compito“. Antonio Conte parla della sfida di domani in Champions League in conferenza stampa:

“E’ una partita importante ma è quasi superfluo dirlo perchè tutte le gare, soprattutto in Champions, sono difficili e riservano insidie. Certamente se c’è qualcosa da rischiare lo faremo, ma ribadisco che dobbiamo affrontare un percorso molto intenso quest’anno. Dobbiamo trovare le giuste soluzioni, non addurre alibi, ma ottimizzare le risorse che abbiamo attualmente“

“Gli infortuni fanno parte del gioco, soprattutto quando disputi tre partite a settimana alle quali vanno aggiunte anche le trasferte che hanno dovuto sostenere molti uomini nelle Nazionali. Per domani abbiamo recuperato alcuni elementi nel reparto difensivo e siamo pronti a dare il massimo. Devo fare alcune valutazioni per mettere in campo la migliore formazione possibile in questo momento“

“Sono rimasto soddisfatto della prestazione a San Siro. Ci sono state alcune disattenzioni che ci sono costati i gol. Ma la prova è stata buona, non sempre si vede un Napoli che va a San Siro a comandare la partita. L’anno scorso vincemmo ma soffrimmo molto. Paradossalmente adesso che siamo stati più padroni del gioco siamo usciti sconfitti. Ma ribadisco ci vuole equilibrio e io devo valutare la prestazione globale“

“Questo anno sarà molto delicato, l’ho detto pubblicamente sin dall’inizio. Puntiamo al coinvolgimento di tutti per affrontare al meglio le varie competizioni. E’ una stagione anche di costruzione futura affinchè tutta la squadra possa crescere strutturalmente anche per il terzo anno che arriverà nel progetto. Io lavoro ogni giorno per far crescere la squadra, perchè la cultura del lavoro è una mia ragione di vita“.