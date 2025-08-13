Napoli- Conte: “Sono soddisfatto del ritiro e del mercato”

Il tecnico azzurro in conferenza stampa a Castel di Sangro

“Sono soddisfatto del ritiro e del mercato. Stiamo ponendo le basi per il presente ma anche per il futuro del Napoli“. Antonio Conte parla nell’ultima conferenza stampa di Castel di Sangro.

“Terminiamo un periodo di lavoro importante. Sappiamo tutti che la pre season rappresenta una fase di preparazione che coinvolga il gruppo che già c’era con i nuovi arrivati. Dire che è un cantiere aperto è la definizione più giusta. Sono contento dei ragazzi, stanno lavorando n maniera intensa e seria ed ho avuto risposte positive da parte di tutti. Ovviamente occorrerà ancora tempo per far inserire tutti nel modo migliore.

Quale sarà l’abito tattico del nuovo Napoli?

“Ci sono varie soluzioni tattiche al vaglio, ma la cosa principale è avere alternative valide conservando comunque l’equilibrio e la forza della squadra. Il 4-3-3 è un sistema di gioco di questo gruppo, ma stiamo anche cercando nuove soluzioni per ottimizzare le caratteristiche di tutti“.

Sul mercato azzurro:

“Noi nel giro di un anno, da mio arrivo, abbiamo preso 13 giocatori e ceduti 7, oltre a confermare altri prestiti in uscita. Questo significa che siamo un Club che sta proseguendo la ricostruzione. Abbiamo vinto lo scudetto dopo il mio primo anno, ed è stato un traguardo straordinario grazie all’impegno dei ragazzi. Adesso bisogna proseguire compiendo il secondo step per dare stabilità tecnica e per rinforzare e completare questo gruppo al fine di essere competitivi in tutte le competizioni. Siamo orgogliosi di proseguire con il Club questo percorso implementando la rosa che ci aspettiamo di completare in questo finale di mercato“

“Diamo tempo ai nuovi arrivati di ambientarsi al meglio. Bisogna lavorare e avere pazienza perchè abbiamo dei calciatori giovani che potranno essere il futuro del Napoli. Stiamo cerando delle fondamenta solide per la squadra e per il Club“

“Voglio ringraziare i calciatori che sono andati via e che hanno dato il loro apporto alla conquista dello scudetto. Per me resterà sempre un grande affetto nei loro confronti. Va anche detto che chi è andato via ha espresso la volontà di uscire per propria scelta. Poi è giusto che questa scelta vada condivisa dal Club, ma personalmente io ho già detto che non tratterrò mai nessuno che esprime la volontà di andare via. E’ giusto che ognuno scelga la propria strada”

“Sono orgoglioso di guidare questa squadra e condividere il progetto con la Società. La mia soddisfazione sarà quella di portare il Napoli a competere ogni anno con le squadre storicamente ai vertici del campionato e lottare per il massimo traguardo“

fonte e foto sscnapoli.it