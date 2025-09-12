Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Conte: “Fiorentina squadra competitiva, inizia step importante della stagione”

“A Firenze ci aspetta un match insidioso contro una squadra competitiva. Per noi inizia un ciclo molto importante e uno step più elevato per questa stagione“. Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina al Franchi.

“Da domani inizieremo a giocare ogni tre giorni e comincerà un ciclo molto complesso. Chiaramente ci vorrà un po’ di pazienza e comprensione soprattutto per l’inserimento dei ragazzi arrivati quest’anno“.

“Ci sarà spazio per tutti, abbiamo una rosa più lunga che dovrà essere ottimizzata da parte mia. E’ una stagione in cui ci sono grandi aspettative anche per lo scudetto che portiamo sul petto e dovremo lavorare per distribuire al meglio le energie di tutti gli uomini del gruppo“

“Ribadisco che questo sarà l’anno più complesso, la mia esperienza mi porta a dire questo. Abbiamo bisogno di tempo perchè siamo alla seconda fase del progetto ed è inevitabile che da campioni d’Italia ci sarà maggiore pressione e attenzione da parte dei nostri rivali”.

Sull’infortunio di Rrahmani:

“Amir è stato uno dei perni di questa squadra, ma sappiamo che il rischio infortunio è sempre maggiore. Ci siamo preparati a questa eventualità e quindi abbiamo con noi sia Beukema che Marianucci che potranno darci una mano per il presente e anche diventare una realtà in proiezione futura”

Come sta Buongiorno?

“Sappiamo benissimo che Alessandro viene da una operazione, con il Cagliari è entrato nel finale, ha lavorato bene in queste due settimane e adesso mi sembra pronto per il campo“

Su Elmas e Hojlund:

“Sono due giocatori importanti e di qualità, sono stati poco sinora con noi perchè hanno giocato in Nazionale. Con il tempo cresceranno con il gruppo, ma in assoluto penso che sin da subito possono essere utili“

Che partita si aspetta a Firenze?

“Stiamo parlando di una squadra che da anni si è attestata su ottimi livelli del calcio italiano e che in Europa ha disputato due finali internazionali. Hanno fatto anche un buonissimo mercato e considero la Fiorentina una delle avversarie che può dare fastidio nella lotta al vertice“.