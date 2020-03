Napoli – Condannato a 4 anni di reclusione per rapina aggravata, fermato 45enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno controllato una persona a bordo della sua autovettura in via Gianturco.

L’uomo, Eugenio De Curtis, 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 10 gennaio di quest’anno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in quanto condannato a 4 anni di reclusione per rapina aggravata.