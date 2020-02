Napoli – Concerto della banda della Guardia di Finanza nell’amhito del 2° trofeo “Napoli con-corre per la legalità”

Venerdì 21 febbraio alla Mostra d’Oltremare, presso il Teatro del Mediterraneo, gremito per l’occasione, si è esibita con grande successo, la Banda Musicale della Guardia di Finanza, che ha accompagnato in alcuni brani della tradizione partenopea, la straordinaria voce di Serena Autieri.

La storica Banda, nata nel 1926 e composta da 102 elementi diretti dal Maestro Col. Leonardo Laserra Ingrosso, ha offerto al pubblico un emozionante viaggio nella tradizione musicale militare e ha accompagnato Serena Autieri in alcuni brani storici del repertorio partenopeo, quali “I’ te vurria vasa’”, “Caruso” e “O’ paese d’o’ sole”.

L’evento è collegato al 2° Trofeo “Napoli con CORRE per la legalità”, la “gara nella gara” organizzata, nell’ambito della “Napoli City Half Marathon”, dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Confesercenti Campania ed altri partner, per un totale di 27 Istituzioni partecipanti.

La serata è stata magistralmente presentata da Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma “Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che l’ha trasmessa in diretta streaming sul proprio canale web www.9online.it.

Allo spettacolo hanno assistito le alte cariche politiche, della Magistratura e delle Forze di Polizia, i rappresentanti e il personale delle Istituzioni partecipanti al Trofeo, nonché una scolaresca dell’Istituto Comprensivo Statale “Miraglia-Sogliano” di Napoli – Piazza Nazionale, accompagnati dal Dirigente scolastico, Professoressa Maria Beatrice Mancini e dal corpo docenti, come testimonianza della necessità che l’azione di diffusione della legalità debba volgere un lungimirante sguardo al futuro attraverso il coinvolgimento culturale ed educativo delle giovani generazioni.

Il Generale Pomponi, Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Campania, nel suo intervento ha ricordato che il Trofeo “Napoli con CORRE per la legalità”, nel cui ambito si inseriva il concerto, ha il preciso scopo di lanciare, attraverso lo sport, un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica contenuto nell’articolo 53 della Costituzione.

Momenti di commozione tra il pubblico, quando l’ispettore Luigi Volpe, direttore del progetto “La casa di Matteo”, a cui favore è stata dedicata la serata di beneficenza, ha spiegato le attività della comunità che ospita neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie, con lo scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, accompagnandoli verso il loro destino nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A. Ignazio Gibilaro, facendosi interprete di tutte le Fiamme Gialle della Campania, Puglia, Basilicata e Molise, ha testimoniato ai cittadini la loro vicinanza e disponibilità al servizio del territorio ed auspicato una sempre maggiore sinergia e collaborazione tra tutte le Istituzioni.

Al Generale Gibilaro i bambini dell’Istituto “Miraglia-Sogliano” hanno consegnato un disegno con la scritta “Finanzieri siete i nostri eroi”.

Hanno chiuso la serata il bis, caldamente richiesto, di Serena Autieri e l’inno nazionale italiano.