Napoli – Compravendita di cellulari, due persone denunciate

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in piazza Nolana hanno notato due persone che, dopo essersi scambiate un telefonino, alla vista della volante hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno bloccati rinvenendo indosso ad uno dei due uomini 6 cellulari privi di SIM mentre l’altro è stato trovato in possesso del telefonino oggetto dello scambio visto in precedenza.

Un 25enne del Mali è stato denunciato per ricettazione mentre l’acquirente, un 33enne pakistano, è stato denunciato per incauto acquisto.