Milinkovic-Savic 6,5: intuisce il rigore di Baturina ma non ci arriva. Autore di una bella parata nel finale. Segna in modo fortunoso nella lotteria dei rigori e ne para uno. Felino
Beukema 6,5: torna titolare e disputa una buona gara. Esce anche palla al piede con un bel cross per Hojlund. Presente
Rrahmani 6,5: vicino al gol su calcio d’angolo, non rischia nulla giocando facile e pulito. Solido
Juan Jesus 6: presidia bene la sua zona, fa qualche buona diagonale. Nessuna sbavatura. Attento
Mazzocchi 5,5: prova qualche galoppata sulla fascia ma non sempre è preciso al momento del cross. Impreciso (Dal 60’ Politano 6: entra bene in partita con grande spirito di sacrificio. Freddo sul rigore. Efficace)
Lobotka 5: mette il solito ordine in mediana provando anche la conclusione. Suo l’errore dal dischetto che condanna gli azzurri all’eliminazione. Sprecone
Elmas 6: si posiziona da mezz’ala al posto di McTominay e non sfigura. Gran lavoro in entrambe le fasi di gioco. Bene dal dischetto. Soldatino
Olivera 5: prova ad attaccare gli spazi ma non sempre riesce a sfruttarli. Sulla sua coscienza il fallo che porta al rigore del Como. Pasticcione (Dal 60’ Spinazzola 6,5: ottimo impatto sul match, con le sue sgasate crea non pochi pericoli nell’area del Como. Travolgente)
Giovane 5: parte dal primo minuto ma non ripaga la fiducia di Conte. Tocca pochissimi palloni, resta ai margini della manovra. Impalpabile (Dal 60’ Alisson 6: all’esordio in maglia azzurra prova a creare scompiglio con risultati alterni. Calcia benissimo il rigore. Iniezione di fiducia)
Vergara 7: nel primo tempo un pò in ombra ma qualche guizzo non manca. Sale in cattedra ad inizio ripresa e trova l’angolino per l’1-1 con una conclusione chirurgica. Predestinato
Hojlund 6,5: dialoga bene con i compagni, diversi grattacapi per la retroguardia lariana. Di pregevole fattura l’assist per il gol di Vergara. Indomito (Dal 75’ Lukaku 5: non il giocatore che conoscevamo, non ha ancora la brillantezza dei bei tempi. Molto male dal dischetto. Sciagurato)
