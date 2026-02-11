Napoli – Como: 7-8 (d.c.r.). Lariani in semifinale ma graziati da Manganiello

Il Napoli esce sconfitto dallo Stadio Diego Armando Maradona per 7-8 dopo i calci di rigore. Partita regolamentare finita 1-1 per effetto delle reti di Baturuna al 39° su calcio di rigore e Vergara al 47°. Partita ben giocata dagli uomini di Conte, nonostante la minore freschezza rispetto ai lariani (che venivano da 10 giorni di riposo) e gli uomini contati. Partita condizionata fortemente dall’arbitro Manganiello che non espelle per ben 2 volte Ramon; nella prima occasione, sul finale di primo tempo, viene graziato con un giallo nonostante abbia fermata Hojlund lanciato a rete (dogso a tutti gli effetti); nella ripresa, ancora sul danese, fallo che meritava almeno il giallo ignorato dall’arbitro di Pinerolo. Ai rigori decisivi per gli azzurri gli errori di Lukaku e Lobotka

Tabellino

Napoli- Como: 1-1 (7-8 d.c.r.)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (60′ Alisson Santos), Lobotka, Elmas, Olivera (60′ Spinazzola) Giovane (60′ Politano), Vergara (74′ Gutierrez), Hojlund (74′ Lukaku). All. Conte.

COMO: Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon (53′ Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (66′ Da Cunha), Caqueret (53′ Douvikas), Nico Paz (82′ Vojvoda), Baturina; Addai (66′ Jesus Rodriguez). All. Fabregas

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Marcatori: 39′ Baturina rig., 47′ Vergara

Note: ammoniti Ramon, Sergi Roberto, Elmas

Queste le parole di Antonio Conte alla fine del match, riportate dai canali ufficiali della società.

“Devo elogiare i ragazzi perchè stiamo andando oltre le potenzialità attuali, abbiamo tanti giocatori fuori e nonostante questo stiamo facendo cose egregie”

“Abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa in un anno solare e dispiace per stasera perchè ai rigori potevamo anche riuscire a qualificarci. Qualsiasi squadra farebbe fatica in questa continua emergenza, ma non non ci arrendiamo e proseguiamo a lavorare con fiducia e determinazione”

“Credo che bisogna migliorare anche sotto il profilo dell’attenzione arbitrale perchè c’era una espulsione del difensore del Como e non è stata valutata nemmeno al Var”

immagine repertorio