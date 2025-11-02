Napoli-Como: 0-0. Milinkovic Savic dice no a Morata: pareggio a reti bianche tra un bel Como ed un attento Napoli

Finisce 0-0 tra Napoli e Como al Diego Armando Maradona. Risultato giusto, frutto di un Como più abile nel palleggio e di un Napoli bravo a chiudere gli spazzi di manovra ai lariani ed a cercare l’episodio per sbloccare il match. Ne viene fuori una bella partita anche se priva di reti e povera di occasioni. Da segnalare un’occasione per parte. Al 26° l’arbitro fischia un penalty per il Como per un intervento ruvido di Milinkovic Savic su Morata: dal dischetto lo spagnolo si fa ipnotizzare dal portiere serbo, che para il secondo rigore consecutivo dopo Lecce (settimo nelle ultime 2 stagioni). All’80° Politano mette un preciso cross sulla testa di Hojlund che però colpisce debole e facile per Butez.

TABELLINO

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (46′ Gutierrez) Anguissa, Gilmour (38′ Elmas), McTominay, Politano (87′ Lobotka), Neres (73′ Noa Lang), Hojlund (87′ Lucca). All. Conte.

COMO : Butez; Smolcic (71′ Posh), Ramón, Kempf (8′ Diego Carlos), Valle; Caqueret (71′ Da Cunha), Perrone; Addai (82′ Caraballo), Nico Paz, Diao; Morata (82′ Douvikas). All. Fabregas.

Arbitro: Zufferli di Udine

Note: ammoniti Anguissa, Perrone, Smolcic, Politano. Al 26′ Milinkovic-Savic ha parato il rigore a Morata

Queste le parole dei protagonisti azzurri a fine gara, riportate dai canali ufficiali della società

Antonio Conte commenta così la prestazione azzurra:

“E’ stata una sfida giocata su ritmi elevati e grande intensità agonistica. Sicuramente loro hanno avuto l’opportunità del rigore, ma poi non abbiamo concesso più nulla”

“Nel secondo tempo siamo cresciuti e credo potessimo meritare qualcosa in più come produzione di gioco. Ma va dato merito al Como, che magari ha un nome non altisonante, ma è una squadra di valore, è una bella realtà del nostro calcio e meritano di essere in questa posizione di classifica”

“Mi prendo la bella prestazione sotto il profilo del coraggio e del carattere. Il pareggio ci può stare e sono contento di quello che hanno dato i ragazzi. Abbiamo disputato una partita seria, ho fatto i complimenti alla squadra perchè ho avuto risposte da uomini veri”

Milinkovic Savic ancora protagonista come para rigori:

“Certamente cerco di prepararmi alla situazione, ma più che uno studio c’è l’istinto del momento. Ho deciso un lato, così come ho fatto a Lecce, ed è andata bene”

“Stasera non abbiamo conquistato la vittoria, ma stiamo gradualmente recuperando tutta la rosa. Oggi con noi c’era anche Lukaku, la sua è una presenza importante anche moralmente e speriamo possa tornare in tempi brevi”

Foto sscnapoli.it