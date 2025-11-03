Milinkovic Savic 7: genera il rigore ma si conferma implacabile e neutralizza Morata dal dischetto parando così il secondo penalty consecutivo. Insuperabile.
Di Lorenzo 6: tiene bene un cliente difficile come Diao che lo costringe a restare maggiormente bloccato sulla linea difensiva. Ancorato
Rrahmani 6,5: torna dal primo minuto e la sua presenza si dimostra subito importante. Al 61’ è autore di un gran salvataggio su Morata. Ottimo in marcatura. Possente
Buongiorno 6,5: copre bene la sua zona limitando al minimo le incursioni dei funambolici attaccanti comaschi. Autoritario
Spinazzola 6: disputa una gara orientata sopratutto al contenimento. Esce per qualche problema fisico ad inizio ripresa. Diligente (dal 46’ Gutierrez 6: Entra con buon piglio sganciandosi molto in sovrapposizione. Prova la giocata dimostrando personalità. Coraggioso)
Anguissa 6: meno appariscente del solito, il pressing alto del Como lo limita molto. Fa comunque bene il lavoro di filtro in mediana. Muro
Gilmour 6 anche lui deve fare i conti con la grande aggressività dei mediani del Como. Costretto ad uscire per infortunio. Stroncato (dal 37’ Elmas 6: dinamismo e brio al servizio della squadra, si sacrifica molto anche in fase di ripiegmento. Jolly)
McTominay 6: prova il tiro da fuori vista la difficoltà nello sfondare. Tra i più attivi nella ripresa provando a dare la scossa alla squadra anche se con risultati alterni. Volenteroso
Politano 6: primo tempo un pò in ombra. Alza i giri del motore nella ripresa impegnando Butez. Mette una gran palla per Hojlund, che però non angola bene. Finisce in riserva. Motorino (Dall’87’ Lobotka s.v.)
David Neres 5,5: prova a rendersi pericoloso con qualche guizzo. Col passare dei minuti cala facendo fatica a trovare varchi per sfondare. Imbottigliato (dal 72′ Lang 5,5: non riesce ad incidere, poco pericoloso. Timido)
Hojlund 5,5: ottiene pochi palloni giocabili, raramente riesce ad attaccare la profondità. Nel secondo tempo si fa vedere solo per un colpo di testa centrale. Sterile (Dall’87′ Lucca s.v.)
YouTube
RSS