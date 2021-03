Napoli – Coltiva sostanza stupefacente, arrestato 33enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un casolare in via Provinciale Montagna Spaccata dove hanno trovato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato bloccato.

I poliziotti, una volta entrati, hanno scoperto due serre per la coltivazione di piante di marijuana complete di lampade elettriche e ventilatori per accelerarne la crescita, ed hanno sequestrato 96 piante, diverso materiale per il confezionamento della droga e numerose apparecchiature per la coltivazione.

Gli agenti, inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo in via delle Messi dove hanno rinvenuto 4 buste con 360 grammi circa di marijuana e 2 contenitori con un grammo circa della stessa sostanza.

U. M. M., 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.