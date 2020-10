Napoli – Cocaina e marijuana, arrestato 42enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Caricatoio un uomo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di una bustina con 1 grammo circa di cocaina e di 10 euro, mentre, presso l’abitazione, hanno rinvenuto 21 bustine contenenti 50 grammi circa di marijuana, due bilancini ed un documento di riconoscimento falso.

L. A., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.