Napoli – Circolo ricreativo chiuso per 5 giorni e sanzioni per 6 persone

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da un uomo che ha segnalato la presenza di numerose persone all’interno di un locale in via Monte Nero.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno notato la serranda di un circolo parzialmente abbassata ed hanno sorpreso all’interno 6 persone intente a giocare a carte, tutte prive della mascherina e inosservanti del distanziamento sociale.

Gli operatori hanno sanzionato il responsabile della struttura, un 43enne napoletano, e le 5 persone presenti per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.