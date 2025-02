Napoli – Circolava in auto con un arsenale: arrestato un uomo

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato una persona, nei pressi di Afragola, sorpresa a circolare con un fucile a canne mozze del tipo “lupara”, tre pistole semiautomatiche di fabbricazione italiana, con matricola abrasa e caricatore inserito, nonché 130 cartucce.

In particolare, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio svolto sulle arterie stradali di grande comunicazione, due pattuglie del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, in orario serale, hanno notato sul raccordo autostradale A1, all’altezza dello svincolo per l’asse mediano nel comune di Afragola, un fuoristrada procedere a velocità sostenuta, nonostante il traffico intenso.

I militari delle Fiamme Gialle, insospettiti dall’andatura del veicolo, hanno intimato l’alt al conducente per effettuare un controllo di polizia. Il suo atteggiamento nervoso e agitato ha portato i “Baschi Verdi” a ispezionare accuratamente il mezzo, al cui interno è stato rinvenuto un arsenale di armi, perfettamente funzionante e pronto al fuoco, occultato in uno zaino.

Il soggetto, di 58 anni e origine siciliana, con precedenti di polizia specifici, è stato immediatamente tratto in arresto per detenzione abusiva di armi e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Le armi e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.