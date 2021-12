Napoli – Circola a bordo di un mezzo rubato, denunciato 44enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Caldieri un uomo a bordo di un ciclomotore ed hanno accertato che il mezzo era stato rubato lo scorso 8 novembre.

S.L, 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e gli sono state contestate 2 violazioni del Codice della Strada per guida con patente scaduta e mancata esibizione dei documenti di circolazione.